«Ростелеком» получил в Краснодарском крае 9,7 млрд рублей выручки за 2018 год

В компании «Ростелеком» 25 апреля рассказали об основных итогах за 2018 год

Вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов представил основные показатели компании на сессии Южного медиаклуба «Ростелекома». Мероприятие проходило 25-26 апреля в селе Ольгинка Туапсинского района. На нем присутствовали журналисты из Южного и Северо-Кавказского федеральных окргов. На медиафоруме обсудили новые технологии, которые внедряет «Ростелеком». Они касаются кибербезопасности, биометрии данных, а также проектов «Умный город» и «Умный дом».

Лысов сообщил, что на юге России за прошлый год телекоммуникационные операторы заработали 197 млрд рублей. Доля «Ростелекома» составила 16%. Доля интернета, который проводит компания, достигла 55%, цифрового телевидения — 70%. «На юге "Ростелеком" проложил оптику для 3,2 млн домов. Протяженность магистральных волоконнооптических сетей в южных регионах составляет более 5,5 тыс. км. Прирост выручки достиг 4,9%, которая в прошлом году составила 30,7 млрд рублей. Капитальные вложения увеличились на 63% или 6,7 млрд рублей», — сказал вице-президент компании. Он пояснил, что выручка компании в Краснодарском крае составила 9,7 млрд рублей, в Ростовской области — 7,1 млрд рублей, в Ставропольском крае — 5,4 млрд, в Северной Осетии — 1,28 млрд, в Кабардино-Балкарии — 1,24 млрд, в Дагестане — 512 рублей, в Ингушетии — 157 млн рублей.

Директор южного филиала отметил, что «Ростелеком» был основным исполнителем проектов цифровой экономики в 2018 году в ЮФО и СКФО. По программе устранения цифрового неравенства в прошлом году на юге интернетом обеспечили 1,1 тыс. населенных пунктов. В 2019 году сеть должны провести в 1,5 тыс. сел. По этой госпрограмме телекоммуникационную связь проводят в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек. Кроме того, Лысов отметил основные направления деятельности в прошлом году. За этот период итернетом удалось охватить 1,5 тыс. больниц и поликлиник. В городах Краснодарского края и Ростовской области запустили энергосервисные проекты. Число пользователей портала «Госуслуги» в ЮФО и СКФО увеличилось на 22,2% по сравнению с 2017 годом — до 11,8 млн человек. Вице-президент компании акцентировал внимание на проекте «Умный город». Выручка от него в прошлом году увеличилась на 17%. «Проект направлен на повышение качества жизни людей с помощью современных цифровых технологий на единой платформе. В "Умном городе" большой потенциал как для муниципалитетов, так и для нас. Проект включает системы управления муниципальными ресурсами, социальной сферой, бытовыми услугами, а также программу "Безопасный город"."Умный город" позволяет проводить анализ энергопотребления. По проекту меняют светильники, в том числе на энергосберегающие», — рассказал Денис Лысов. Он также рассказал о внедрении биометрии — системы распознавания личности по фотографии, сетчатке глаза, отпечаткам пальцев, рисунку вен руки. Сейчас «Ростелеком» начал внедрять ее в организациях, в том числе, в банках. Биометрия позволяет снизить затраты компаний на обслуживание, а оформлять договоры обслуживания клиентов можно в режиме 24/7. Кроме того, с помощью биометрии специалисты могут проводить анализ результативности рекламных кампаний. Биометрия также дает преимущества клиентам. Они могут получать услуги в любое время и в любом месте. Биометрия обеспечивает усиленную безопасность личных данных и избавляет от необходимости оформлять бумажные договоры.

Лысов рассказал о социальной и общественной политике, которую проводит «Ростелеком». Компания обеспечивает телеком-услугами российские и международные фестивали, форумы и конференции, организует онлайн-трансляции для значимых событий юга, обеспечивает Wi-Fi в общественных местах. «Ростелеком» помогает проводить мастер-классы с известными спортсменами, поддерживает соревнования, культурные и образовательные мероприятия. Компания оказывает адресную помощь больным детям, поддерживает инициативы, направленные на адаптацию детей с отклонениями в развитии, реализует собственные проекты, поддерживающие социально незащищенные слои населения. «Ростелеком» также сделал бесплатные звонки с таксофонов по всей России. «По стране около 144 тыс. таксофонов. Их обслуживание проводят согласно закону о связи. Уличные телефоны могут быть необходимы в экстренных случаях. Это рабочая сеть, таксофоны до сих пор функционируют», — уточнил Лысов.