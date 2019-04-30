«БКС Премьер» открыл новый офис в Краснодаре
В Краснодаре 25 апреля состоялось торжественное открытие нового офиса финансовой компании «БКС Премьер»
Финансовая группа БКС работает в Краснодаре 15 лет, ранее офис находился на улице Гоголя. Теперь компания переехала в более просторное помещение на улице Красной, 176 (торговый квартал «Центр города», вход со стороны улицы Коммунаров).
В новом офисе два этажа, первый оформлен как опенспейс с зоной самообслуживания, на втором находятся переговорные. Здесь клиенты «БКС Премьер» могут получить консультации финансовых советников и составить персональный финансовый план. Также среди услуг компании — вложения в ценные бумаги, инвестиционное консультирование, классические банковские продукты (вклады, переводы, кредиты). За каждым клиентом закрепляется персональный финансовый советник.
По словам регионального управляющего БКС по югу России Андрея Ананьева, реновация краснодарского представительства связана с новыми требованиями, продиктованными ростом филиала и компании в целом.
«Бизнес компании БКС вырос, и краснодарский филиал занимает лидирующие позиции по многим показателям. Поэтому было очевидно, что филиал пора перевести в более просторное, открытое и уютное помещение. В то же время мы растем вместе с Краснодаром, который в прошлом году официально признали городом-миллионником. И чтобы удовлетворять потребности клиентов, нам нужно было несколько увеличить штат, что мы уже сделали», — рассказал Ананьев.
Директор краснодарского филиала «БКС Премьер» Вадим Нарыков отметил, что открытие современного офиса — это новый этап для компании и новый уровень отношений с клиентами.
«Выбирая новый формат офиса, мы старались уйти от классических банковских форм и стандартов, сделать его уютным и открытым. Для клиентов это больший комфорт и удобство. Мы ценим их время, поэтому у нас появилась зона самообслуживания, где они самостоятельно или с помощью сотрудников могут оперативно совершить многие операции. В оснащенных компьютерами переговорных советники уделят клиенту столько времени, сколько нужно для составления персонального финансового плана. Любые услуги "БКС Премьер" можно получить здесь, и теперь — с большим комфортом», — отметил Нарыков.
По словам экспертов, рынок частных инвестиций в России стремительно растет, все больше клиентов «БКС Премьер» активно пользуются инструментами фондового рынка. Эту тенденцию они связывают с повышением финансовой грамотности населения, ростом технологий (когда многие процедуры можно совершать онлайн), стимулирующими мерами государства — в том числе с появлением индивидуальных инвестиционных счетов, предусматривающих получение налогового вычета. Положительно на этом сказывается и экономическая конъюнктура — ставки по депозитам довольно низкие, и люди ищут альтернативу. Поэтому для формирования долгосрочных сбережений они все чаще выбирают частные инвестиции.
«Для тех, кто хочет ознакомиться с работой на фондовом рынке и механизмом частных инвестиций, а также обсудить изменения на этом рынке, мы регулярно проводим бизнес-завтраки, куда может попасть любой желающий», — сообщил Андрей Ананьев.
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