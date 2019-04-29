В Стамбуле открылся Дом черкесской культуры

Адыгея, В мире

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В Стамбуле 26 апреля состоялось торжественное открытие Дома черкесской культуры

Поздравить представителей адыгской диаспоры с культурным событием прибыли генеральный консул России в Стамбуле Андрей Подъелышев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и члены официальной делегации правительства республики.

Мурат Кумпилов поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации проекта. Дом черкесской культуры построили благодаря инициативе общественных организаций черкесской диаспоры города при поддержке местных органов власти, в частности, мэра Бейликдюзю — Мехмета Мурата Челыка. В этом районе Стамбула был выделен земельный участок под черкесский культурный центр. Там будут проходить разные мероприятия, заседания Адыгэ Хасэ, а также организуют курсы по изучению адыгского языка и кружки для детей.

«Для нас очень важно, чтобы каждый представитель адыгской диаспоры чувствовал себя частью единого этноса, ощущал свою сопричастность к судьбе своего народа и исторической родины», — цитирует Кумпилова пресс-служба главы Адыгеи.

Руководитель республики отметил символичность события, которое проходит в перекрестный год культуры и туризма России и Турции. По мнению Мурата Кумпилова, дом черкесской культуры может стать хорошей площадкой не только для реализации общественных и культурно-образовательных проектов адыгской диаспоры Стамбула, но и для культурного диалога между представителями разных стран.

адыги (черкесы) Международное сотрудничество Международные отношения Турция
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