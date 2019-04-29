В Краснодаре открыли образовательный коворкинг для женщин с детьми

В Краснодаре на улице Красной, 180/1 открылся коворкинг «Мама работает» для женщин с детьми

Площадка предназначена для помощи женщинам в декрете, которые хотят учиться и работать. Они могут посещать тематические тренинги, творческие мастер-классы, консультации психолога, уроки английского языка. Во время занятий дети будут находиться под присмотром нянь в игровой детской комнате.

Компания МТС помогла открыть и оборудовать комнату, а также организовала мастер-класс с краснодарским блогером, автором YouTube-канала «Модные практики» Ириной Паукште.

«Мы живем в такое интересное время, когда благодаря технологиям женщина с ребенком не становится изолированной от мира, а может продолжать заниматься любимым делом, развиваться и даже зарабатывать без отрыва от воспитания детей. Идею поддержали и помогли ее реализовать представители бизнеса», — сказала руководитель социального проекта «Мама работает» Екатерина Гончарова.

Участницей проекта может стать женщина с ребенком в возрасте от одного года до шести лет. Для этого нужно заполнить анкету на сайте.

В Краснодаре количество участниц уже превысило 300 человек, сообщили в пресс-службе МТС.