Ансамбли Адыгеи и Коми дадут совместный концерт в Краснодаре

В Краснодаре 29 апреля в честь Международного дня танца состоится концерт двух коллективов из Адыгеи и Коми

В Центральном концертном зале Краснодара 29 апреля пройдет концерт «От севера до юга», на котором выступят государственный ансамбль песни и танца Республики Коми «Асъя Кыа» и государственный ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс».

Первый совместный концерт коллективов состоялся 28 апреля в Майкопе в концертном зале «Нальмэс».

«"Асъя Кыа" первый раз в нашем регионе. И мы впервые выступаем на одной сцене. Творческий тандем соединяет север и юг нашей страны. На языке танца рассказываем об обычаях, традициях, поверьях народов Коми и Адыгеи», — рассказал порталу Юга.ру художественный руководитель «Нальмэса» Аслан Хаджаев.

По его словам, ответный визит адыгейского ансамбля намечен на середину сентября. В рамках большого тура по стране «Нальмэс» даст концерт и в Сыктывкаре.