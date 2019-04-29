В Адыгее мотоциклист врезался в бетонное ограждение и погиб
В Майкопе ночью 29 апреля мотоциклист разбился после столкновения с бетонным ограждением
ДТП произошло около полуночи на подъезде к Майкопу возле аула Мафэхабль сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.
На участке дороги, где идет ремонт, 32-летний мотоциклист не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение. От полученных травм он умер на месте, добавили в пресс-службе МВД по республике.
Как сообщали Юга.ру, в марте на трассе в Адыгее иномарку занесло под грузовик, один человек погиб.
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