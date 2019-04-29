В Адыгее мотоциклист врезался в бетонное ограждение и погиб

В Майкопе ночью 29 апреля мотоциклист разбился после столкновения с бетонным ограждением

ДТП произошло около полуночи на подъезде к Майкопу возле аула Мафэхабль сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

На участке дороги, где идет ремонт, 32-летний мотоциклист не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение. От полученных травм он умер на месте, добавили в пресс-службе МВД по республике.