В краснодарском микрорайоне «Панорама» сдали последний дом
В Краснодаре 27 апреля жильцы 30-го литера микрорайона «Панорама» получили ключи от квартир
Это был последний литер микрорайона. В честь его сдачи в эксплуатацию группа компаний «ЮгСтройИнвест» устроила праздник.
Ключи от квартир получили 537 семей. Дети могли поиграть с аниматорами и попрыгать на батутах. Также их угощали бесплатным мороженым. Для гостей устроили фуршет в зоне барбекю и концерт, на котором выступили известные краснодарские музыканты.
У новоселов в шаговой доступности есть аллеи, теннисный корт, антивандальные тренажеры, остановки общественного транспорта. В жилом комплексе находятся три детских сада, медицинский кабинет, отделения почты и полиции, игровые и спортивные площадки, зоны барбекю, рассказали в пресс-службе компании ЮСИ.
«"Панорама" была нашим первым проектом в Краснодаре и сегодня 30-м литером мы завершаем его. Мы рады, что микрорайон получился именно таким — уютным и комфортным», — сказал начальник по строительству ГК «ЮгСтройИнвест» Игорь Кобозев.
Компания за восемь лет работы в Краснодаре возвела более 1 млн кв. метров жилья. В краевой столице ЮСИ строит еще один микрорайон — «Губернский». В нем за три года построили 11 домов, детский сад и школу. Планируется, что в этом году откроют еще один детский сад на 300 мест с ясельными группами.
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