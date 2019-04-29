В краснодарском микрорайоне «Панорама» сдали последний дом

Это был последний литер микрорайона. В честь его сдачи в эксплуатацию группа компаний «ЮгСтройИнвест» устроила праздник.

Ключи от квартир получили 537 семей. Дети могли поиграть с аниматорами и попрыгать на батутах. Также их угощали бесплатным мороженым. Для гостей устроили фуршет в зоне барбекю и концерт, на котором выступили известные краснодарские музыканты.

У новоселов в шаговой доступности есть аллеи, теннисный корт, антивандальные тренажеры, остановки общественного транспорта. В жилом комплексе находятся три детских сада, медицинский кабинет, отделения почты и полиции, игровые и спортивные площадки, зоны барбекю, рассказали в пресс-службе компании ЮСИ.