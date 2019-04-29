В Ростовской области нашли тела пятерых погибших после падения машины в Дон

Ростовская область

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Тела всех пятерых погибших 28 апреля достали из реки Дон в Ростовской области

Источник сообщил, что в автомобиле нашли тела трех женщин. Двух погибших мужчин достали из воды — они смогли выбраться из машины, но спастись им не удалось, сообщает «Интерфакс».

Устанавливаются личности погибших, сообщает RT.

Как писали Юга.ру, под Константиновском на правом берегу реки Дон 28 апреля в воду упал автомобиль. По предварительным данным, водитель легковой машины не справился с управлением. Следственный комитет начал проверку.

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