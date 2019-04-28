Около 900 человек могут остаться без работы после пожара на складе «Магнита» под Воронежем

Склад находится в селе Нечаевка Новоусманского района. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 0:08. Пламя локализовали в 4:12 на площади 42 тыс. кв. метров. Открытое горение потушили в 8:00, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Замглавы администрации Новоусманского района Воронежской области Андрей Колыванов рассказал ТАСС, что в распределительном центре работали около 900 человек. По его словам, деятельность центра охватывала Воронежскую, Орловскую и Белгородскую области.

Колыванов добавил, что жители будут обеспечены продуктами. Торговая сеть в регионе развитая и кроме «Магнита» есть магазины других сетей.