Около 900 человек могут остаться без работы после пожара на складе «Магнита» под Воронежем
В Воронежской области 28 апреля произошел пожар в распределительном центре «Магнита»
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Склад находится в селе Нечаевка Новоусманского района. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 0:08. Пламя локализовали в 4:12 на площади 42 тыс. кв. метров. Открытое горение потушили в 8:00, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.
Замглавы администрации Новоусманского района Воронежской области Андрей Колыванов рассказал ТАСС, что в распределительном центре работали около 900 человек. По его словам, деятельность центра охватывала Воронежскую, Орловскую и Белгородскую области.
Колыванов добавил, что жители будут обеспечены продуктами. Торговая сеть в регионе развитая и кроме «Магнита» есть магазины других сетей.
Замглавы администрации района предположил, что причиной возгорания могла стать проводка или продукты, сообщает RT.
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