Женщина и ребенок выпали из окна многоэтажки во время пожара в Ростове

В Ростове-на-Дону 27 апреля во время пожара в многоэтажном доме погибли два человека

В доме на улице Еременко в Советском районе вечером загорелась квартира на десятом этаже. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. По предварительной информации, горели домашние вещи. Пламя потушили в 18:15, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

«Интерфакс» сообщает, что из дома эвакуировали 30 человек. В результате пожара погибли 33-летняя женщина и трехлетний ребенок. Они выпали из окна, расположенного на десятом этаже.