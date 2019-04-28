Женщина и ребенок выпали из окна многоэтажки во время пожара в Ростове
В Ростове-на-Дону 27 апреля во время пожара в многоэтажном доме погибли два человека
В доме на улице Еременко в Советском районе вечером загорелась квартира на десятом этаже. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. По предварительной информации, горели домашние вещи. Пламя потушили в 18:15, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
«Интерфакс» сообщает, что из дома эвакуировали 30 человек. В результате пожара погибли 33-летняя женщина и трехлетний ребенок. Они выпали из окна, расположенного на десятом этаже.
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