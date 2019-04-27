На экс-главу Благодарного завели уголовное дело за оплату из бюджета подаренной городу брусчатки

Бывший глава города Благодарного Ставропольского края Сергей Бычков стал фигурантом второго уголовного дела о превышении полномочий

О возбуждении дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) 26 апреля сообщила пресс-служба СКР по Ставропольскому краю.

Инцидент относится к 2016 году. По данным следствия, Бычков заключил с индивидуальным предпринимателем контракт на проведение подрядных работ по благоустройству территории у здания районной администрации.

«В рамках контракта Бычков подписал акт и справку о приеме выполненных работ, в которые внес ложные сведения о понесенных индивидуальным предпринимателем затратах на покупку брусчатки», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за этого бюджету Благодарненского района был нанесен ущерб более 300 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, ранее СМИ сообщали, что Бычков потребовал деньги на благотворительность от членов правления сельхозкооператива «Гигант».

Переданные деньги предназначались на покупку брусчатки для благоустройства территории у администрации. Купленные материалы не были поставлены на баланс администрации, при этом при выполнении работ Бычков включил в них стоимость брусчатки.