В Иерусалиме сошел благодатный огонь
В Храме Гроба Господня в Иерусалиме 27 апреля сошел Благодатный огонь
Свидетелями схождения огня стали тысячи паломников. Он появился в кувуклии — часовне над местом погребения Иисуса во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила. После схождения огня он передал святыню верующим, которые зажгли от нее связки из 33 свечей — по возрасту Христа.
Среди присутствующий на торжестве — делегация Фонда Андрея Первозванного. Она доставит огонь в московский храм Христа Спасителя перед началом патриаршей пасхальной службы. Затем святыню отправят в десятки российских регионов.
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Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Он ежегодно загорается по молитвам духовенства и паломников в самый строгий день поста — Великую субботу. Православные верят, что, если огонь когда-нибудь не появится, это ознаменует начало последних времен.
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