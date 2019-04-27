В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Свидетелями схождения огня стали тысячи паломников. Он появился в кувуклии — часовне над местом погребения Иисуса во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила. После схождения огня он передал святыню верующим, которые зажгли от нее связки из 33 свечей — по возрасту Христа.

Среди присутствующий на торжестве — делегация Фонда Андрея Первозванного. Она доставит огонь в московский храм Христа Спасителя перед началом патриаршей пасхальной службы. Затем святыню отправят в десятки российских регионов.