Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Ночью 27 апреля на трассе Симферополь — Ялта произошло ДТП с шестью погибшими
Легковой автомобиль Chevrolet Lacetti и микроавтобус Mersedes Vito столкнулись в районе села Лозовое.
По предварительным данным, водитель Chevrolet, двигаясь со стороны Симферополя, выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус.
В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки, а также водитель микроавтобуса погибли на месте. Трех пассажиров «Мерседеса» госпитализировали с травмами, один из них скончался в больнице, передает «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МВД.
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