Первое в России дело о фейковых новостях завели за пост во «ВКонтакте» с анонсом несогласованной акции

Жительница Архангельска анонсировала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» несогласованную акцию и попала под следствие

Ее юрист Алексей Куроптев рассказал, что в протоколе речь идет об опубликованном Калининой анонсе антимусорного шествия. Полицейские заявляют, что она публиковала пост, зная, что мероприятия не согласованы и не могут быть проведены, то есть распространила недостоверную информацию. Впоследствии акция 7 апреля состоялась и повлекла «массовое нарушение общественного порядка», повлекшее «создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры».

На активистку Елену Калинину, выступающую против строительства мусорного полигона на юге Архангельской области, составили административный протокол по ч. 10 ст. 13.15 КоАП (Злоупотребление свободой массовой информации).

На антимусорное шествие 7 апреля в Архангельске вышли тысячи человек. Они требовали остановить строительство «экотехнопарка» в районе станции Шиес — полигона, куда планируют свозить мусор из Москвы.

Куроптев отметил, что протокол оформили, когда Калинина выходила из областного суда после заседания, на котором избирком обязали зарегистрировать инициативную группу для проведения референдума по вопросу о ввозе мусора из Москвы, передает «29.ру». Издание пишет, что ранее Калинину уже судили за этот пост и за участие в шествии, назначив в сумме штрафов на 47 тыс. рублей.

«Медиазона» отмечает, что это, возможно, первый случай применения нового закона об ответственности за фейковые новости.