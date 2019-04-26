Первое в России дело о фейковых новостях завели за пост во «ВКонтакте» с анонсом несогласованной акции
Жительница Архангельска анонсировала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» несогласованную акцию и попала под следствие
На активистку Елену Калинину, выступающую против строительства мусорного полигона на юге Архангельской области, составили административный протокол по ч. 10 ст. 13.15 КоАП (Злоупотребление свободой массовой информации).
Ее юрист Алексей Куроптев рассказал, что в протоколе речь идет об опубликованном Калининой анонсе антимусорного шествия. Полицейские заявляют, что она публиковала пост, зная, что мероприятия не согласованы и не могут быть проведены, то есть распространила недостоверную информацию. Впоследствии акция 7 апреля состоялась и повлекла «массовое нарушение общественного порядка», повлекшее «создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры».
На антимусорное шествие 7 апреля в Архангельске вышли тысячи человек. Они требовали остановить строительство «экотехнопарка» в районе станции Шиес — полигона, куда планируют свозить мусор из Москвы.
Куроптев отметил, что протокол оформили, когда Калинина выходила из областного суда после заседания, на котором избирком обязали зарегистрировать инициативную группу для проведения референдума по вопросу о ввозе мусора из Москвы, передает «29.ру». Издание пишет, что ранее Калинину уже судили за этот пост и за участие в шествии, назначив в сумме штрафов на 47 тыс. рублей.
«Медиазона» отмечает, что это, возможно, первый случай применения нового закона об ответственности за фейковые новости.
Как писали Юга.ру, закон о штрафах за фейковые новости и «неуважение к государству» в интернете президент Владимир Путин подписал 18 марта. Нарушителям грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей и административный арест на срок до 15 суток (арест предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно).
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.