ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Нальчике

Кабардино-Балкария

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Силовики сообщили о задержании 25 апреля в Нальчике члена террористической группировки «Исламское государство», который планировал теракт

По данным правоохранителей, мужчина планировал взорвать самодельное взрывное устройство.

«По месту его жительства обнаружено указанное СВУ, литература экстремистской направленности и иные доказательства его причастности к подготовке теракта», — сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Задержанный, отметили в ведомстве, ранее состоял в так называемой баксанской бандгруппе, и по указанию бандглаварей изготавливал такие бомбы. Аналогичные, по данным силовиков, использовались при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыву сотрудников правоохранительных органов на территории Кабардино-Балкарии в период с 2009 по 2012 год.

«После нейтрализации главарей и активных членов указанной бандгруппы он установил контакты с модераторами ИГ, находящимися на территории Сирии, от которых получил указание на подготовку и проведение террористической акции», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.

Как писали Юга.ру, также на этой неделе члены ячейки ИГ были задержаны в Махачкале и Грозном. По данным силовиков, они планировали совершить теракт при помощи беспилотника.

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