Пенсионерку и пятерых киллеров задержали в Ростове за убийство ее партнера по бизнесу

Ростовская область

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Четверых киллеров и заказчицу убийства задержали в Ростове-на-Дону по подозрению в устранении ее партнера и случайного свидетеля

По данным следствия, 60-летняя ростовчанка обратилась к знакомому с заданием устранить за деньги своего бизнес-партнера. Тот согласился и привлек к этому еще троих своих знакомых.

«24 апреля подозреваемые прибыли к месту работы жертвы, избили его и случайного свидетеля, после чего перевезли потерпевших в Аксайский район, где убили», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

Всех подозреваемых, в том числе заказчицу убийства, задержали. Они указали на место, где закопали тела.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а,ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму). Задержанных планируют заключить под стражу.

Ростов-на-Дону Убийство
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