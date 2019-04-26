Таксиста из Чечни оправдали по делу об убийстве трех военных в 2000 году

Суд признал 38-летнего Бекмурзаева невиновным. Ранее его оправдала и коллегия присяжных заседателей, посчитав, что его вина не доказана.

Подсудимого освободили в зале суда, передает «Интерфакс».

Как писали Юга.ру, следствие утверждало, что в октябре 2000 года на автомобильном рынке Урус-Мартана Бекмурзаев застрелил в упор трех российских военных — одного сотрудника ФСБ и двух служащих МВД, и похитил их оружие. Позже он, по данным следствия, на несколько месяцев вступил в вооруженную банду, которая занималась нападением на сотрудников правоохранительных органов и военных.

До своего задержания в июне 2017 года Бекмурзаев жил в Чечне и работал водителем такси. На его причастность к убийству указали свидетели, которые якобы были с ним в одной банде (их имена засекречены следствием), они подтвердили этот факт на очной ставке.