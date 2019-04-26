В Майкопе подросток погиб от удара током, забравшись на вагон поезда

Инцидент произошел около 16:40 26 апреля.

«По предварительным данным, при подъеме на полувагон грузового поезда, груженного лесом, несовершеннолетнего ударило током высокого напряжения, вследствие чего он скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка.