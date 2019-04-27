Сервис «МТС Маркетолог» поможет бизнесу использовать данные о геолокации для увеличения продаж

Мобильный оператор МТС в апреле предложил компаниям сервис для использования данных о геолокации, который призван увеличить продажи и улучшить качество обслуживания

Данными о местоположении своих клиентов пользуются сеть фастфуда McDonald`s, закусочные Taco Bell, румынские гипермаркеты Carrefour, американский розничный ретейлер Fall Rush.

В России геоаналитику используют компании в сфере ретейла, медицины, логистики, электронной коммерции, градостроения и других отраслях.

По статистике Uberall, большинство поисковых запросов с мобильного осуществляются со словами «возле меня». А по данным агентства Local Search Association, почти 70% людей согласны сообщить свое местоположение, если взамен им станет проще приобретать необходимые товары.

МТС использует собственные геоданные для принятия решений об открытии новых салонов, а также об изменениях в графике их работы. Например, в 2018 году компания выделила перечень салонов с высокой проходимостью в утренние часы и, проанализировав загруженность заведений общепита, которые встречаются на пути основных пешеходных маршрутов, приняла решение открыть в одном из салонов кофейню.

Также геоданные задействуют в системе Workforce Management (методология планирования рабочего времени сотрудников компании). Информация о пешеходных маршрутах рядом с салонами продаж вместе с другими параметрами учитывается для того, чтобы оптимизировать работу сотрудников, рассказали 25 апреля в пресс-службе МТС.

Еще одно направление использования таких данных — таргетированная реклама. Используя геоаналитику, можно отправлять предложения тем, кто часто бывает рядом с магазином, или тем, кто окажется неподалеку в нужный момент.

Руководитель направления по digital-маркетингу МТС Елена Каплиева объяснила, что сейчас геотаргетинг — одна из самых популярных опций сервиса для самостоятельной настройки рекламы «МТС Маркетолог». Такой вид таргетинга задействуют более 70% пользователей. Конверсия в кампаниях, где геоданные используются вместе с другими параметрами, обычно существенно выше.

Испытать возможности геотаргетинга и самостоятельно запустить кампанию с его использованием можно в сервисе «МТС Маркетолог».