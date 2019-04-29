Исследование: в Краснодаре мобильный интернет от «Билайн» показал высокую стабильность
Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в апреле протестировало показатели мобильного интернета «Билайн» в Краснодаре
Измерения проводили на сетях 3G и 4G, в том числе во время повышенной нагрузки. Для проверки использовали смартфоны в составе измерительного комплекса TEMS Investigation. Тесты делали в движении на специально оборудованном автомобиле. Маршрут проходил через деловой центр, жилые районы и промышленную застройку. Общая протяженность пути превысила 110 км.
Измерения показали, что средняя скорость в сети 3G «Билайн» в Краснодаре составила 8,4 Мбит/с при максимальной 28,7 Мбит/с, что недалеко от теоретического предела технологии DC-HSPA — 42,2 Мбит/с. В 4G сети средняя скорость составила 13,7 Мбит/с, а максимальная — 66,4 Мбит/с.
Исследователи уделили внимание оценке скорости загрузки страниц или потери информации. Задержка (ping) оказалась в полтора раза меньше, чем в сетях 3G, и составила 91 мс. Тестовая страница успешно загружалась в 92,63% случаев.
По оценкам TelecomDaily, средняя скорость в сети 4G и 3G «Билайн» в Краснодаре выросла по сравнению с 2018 годом, сообщила 26 апреля пресс-служба «Билайна».
«Это позволяет говорить о том, что данные скоростные характеристики более чем достаточны не только для серфинга по сайтам, но и просмотра видео высокой четкости. Сеть четвертого поколения стала на сегодняшний день основной технологией передачи данных для массового абонента», — отметили специалисты TelecomDaily.
Такие показатели стабильности сети стали возможными, потому что в 2018 году в Краснодарском крае и Адыгее оператор провел масштабную модернизацию сети 4G. Зона покрытия сетью 4G за год выросла на 30%. Сеть четвертого поколения запустили в 42 населенных пунктах Краснодарского края и 16 населенных пунктах Адыгеи.
«Выходишь из храма, садишься в трамвай, погружаешься в светскую жизнь»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.