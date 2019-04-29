Исследование: в Краснодаре мобильный интернет от «Билайн» показал высокую стабильность

Измерения показали, что средняя скорость в сети 3G «Билайн» в Краснодаре составила 8,4 Мбит/с при максимальной 28,7 Мбит/с, что недалеко от теоретического предела технологии DC-HSPA — 42,2 Мбит/с. В 4G сети средняя скорость составила 13,7 Мбит/с, а максимальная — 66,4 Мбит/с.

Измерения проводили на сетях 3G и 4G, в том числе во время повышенной нагрузки. Для проверки использовали смартфоны в составе измерительного комплекса TEMS Investigation. Тесты делали в движении на специально оборудованном автомобиле. Маршрут проходил через деловой центр, жилые районы и промышленную застройку. Общая протяженность пути превысила 110 км.

Исследователи уделили внимание оценке скорости загрузки страниц или потери информации. Задержка (ping) оказалась в полтора раза меньше, чем в сетях 3G, и составила 91 мс. Тестовая страница успешно загружалась в 92,63% случаев.

По оценкам TelecomDaily, средняя скорость в сети 4G и 3G «Билайн» в Краснодаре выросла по сравнению с 2018 годом, сообщила 26 апреля пресс-служба «Билайна».

«Это позволяет говорить о том, что данные скоростные характеристики более чем достаточны не только для серфинга по сайтам, но и просмотра видео высокой четкости. Сеть четвертого поколения стала на сегодняшний день основной технологией передачи данных для массового абонента», — отметили специалисты TelecomDaily.

Такие показатели стабильности сети стали возможными, потому что в 2018 году в Краснодарском крае и Адыгее оператор провел масштабную модернизацию сети 4G. Зона покрытия сетью 4G за год выросла на 30%. Сеть четвертого поколения запустили в 42 населенных пунктах Краснодарского края и 16 населенных пунктах Адыгеи.