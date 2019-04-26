В Кабардино-Балкарии арестовали заявителя нового протестного митинга в Ингушетии

Об этом рассказал глава местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов. Кациева заподозрили в применении насилия к представителю власти, суд арестовал его на два месяца. Кациева задержали 23 апреля в Минеральных Водах, в тот же день задержали ингушского активиста Ахмеда Нальгиева, которого также арестовали на два месяца по делу о столкновении с правоохранительными органами.

Хасан Кациев работал в управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ингушетии, он рассказывал о пытках в республиканском Центре «Э». Кациев подал заявку на проведение нового митинга против изменения границы между Чечней и Ингушетией 26 апреля. После этого его задержали 16 апреля и оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения массовой акции), сообщает «Медиазона».