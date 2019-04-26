В Кабардино-Балкарии арестовали заявителя нового протестного митинга в Ингушетии
Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии 25 апреля арестовал Хасана Кациева, который заявил новый митинг в Ингушетии
Об этом рассказал глава местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов. Кациева заподозрили в применении насилия к представителю власти, суд арестовал его на два месяца. Кациева задержали 23 апреля в Минеральных Водах, в тот же день задержали ингушского активиста Ахмеда Нальгиева, которого также арестовали на два месяца по делу о столкновении с правоохранительными органами.
Хасан Кациев работал в управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ингушетии, он рассказывал о пытках в республиканском Центре «Э». Кациев подал заявку на проведение нового митинга против изменения границы между Чечней и Ингушетией 26 апреля. После этого его задержали 16 апреля и оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения массовой акции), сообщает «Медиазона».
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Как писали Юга.ру, 26 и 27 марта в Магасе прошел митинг против принятия поправок в региональный закон «О референдуме» и нарушения территориальной целостности республики. На нем произошло столкновение между протестующими и силовиками. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на представителей власти (ч. 2. ст. 318 УК РФ) и призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ). По нему суд 14 апреля арестовал трех лидеров ингушской оппозиции.
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