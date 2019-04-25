Ялта будет праздновать День города дважды год

Глава администрации курорта Алексей Челпанов 25 апреля сообщил журналистам, что в мэрии решили перенести официальный День города на начало апреля — именно 4 апреля в 1823 году указом императора Николая Первого был официально основан город. Он пояснил, что установленный при украинской власти День города, который ежегодно отмечался во вторую субботу августа, не был подкреплен никакой исторической датой.

«Принято решение, что 4 апреля — это официальный День города, а вторая суббота августа — День Ялты, то есть это будет больше праздник для гостей города и туристов», — цитирует Челпанова «Крыминформ».

Кроме того, мэр предложил официально пересчитать возраст Ялты. Несмотря на официальную дату основания, на территории города археологи находят останки древних поселений, и город может быть старше примерно на 700 лет.

«Недавно на Совете старейшин было выдвинуто предложение, которое я поддержал — считать возраст Ялты не с момента подписания указа императора, а с момента первого летописного упоминания о Ялте как городе. И такое упоминание датируется 1154 годом в сочинении арабского географа и путешественника Аль-Идриси», — рассказал Челпанов.

Мэр сообщил, что после получения документальных подтверждений из государственных исторических архивов, планируется сформировать ответствующее обращение к главе Крыма. А окончательное решение должны принять на федеральном уровне.