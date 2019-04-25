В Анапе встретятся главы министерств обороны стран СНГ

Краснодарский край

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Руководители министерств обороны стран Содружества Независимых Государств в начале июня встретятся в Анапе

Встреча пройдет 5 июня, пишет RT со ссылкой на РИА «Новости».

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Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года в Анапе начал работу военный технополис «Эра». Это научная, образовательная и производственная организация с лабораториями, спортивным комплексом, тренажерным залом и площадками для активного отдыха.

После открытия президент России Владимир Путин провел в Анапе совещание с руководством Министерства обороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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