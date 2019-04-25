В Краснодаре девушка без прав на машине врезалась в дерево
В Краснодаре ночью 24 апреля произошло ДТП с двумя пострадавшими
Авария случилась около 2:00 на улице Автолюбителей. По предварительным данным, 19-летняя девушка, которая не получала водительские права, на машине Lada Granta превысила скорость, не справилась с управлением и наехала на бордюр. После этого машина врезалась в дерево.
В результате аварии девушке назначили амбулаторное лечение, а ее 18-летнего пассажира госпитализировали, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в феврале в Крыму трое подростков угнали машину и врезались на ней в дерево. Двое из них погибли, один пострадал.
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