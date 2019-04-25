В Краснодаре девушка без прав на машине врезалась в дерево

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре ночью 24 апреля произошло ДТП с двумя пострадавшими

Авария случилась около 2:00 на улице Автолюбителей. По предварительным данным, 19-летняя девушка, которая не получала водительские права, на машине Lada Granta превысила скорость, не справилась с управлением и наехала на бордюр. После этого машина врезалась в дерево.

В результате аварии девушке назначили амбулаторное лечение, а ее 18-летнего пассажира госпитализировали, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в феврале в Крыму трое подростков угнали машину и врезались на ней в дерево. Двое из них погибли, один пострадал. 

ГИБДД ДТП Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре девушка без прав на машине врезалась в дерево
В Краснодаре назначили нового главу департамента строительства
Суд отказался возвращать права Александру Емельяненко после ДТП в Кисловодске
Производители мяса предложили запретить россиянам ввозить колбасу и сыры из-за границы
Появилась программа торжественного открытия сезона фонтанов в Краснодаре
Участок земли у Чистяковской рощи вернули в собственность Краснодара

Лента новостей

Статьи

Ленин для души, Тупак эпохи Возрождения, «Чеченские истории»

Кого собрал аукцион современного искусства MOST в Краснодаре

Статьи

Страхование жизни растет, ОСАГО отстает

Что произошло с рынком страхования в 2018 году?

Статьи Партнерский

От конверта до грузовой фуры

Как работает служба доставки DPD в Краснодаре

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале