СК «Семья» вручила более 2,5 тысяч ключей от квартир

Обладательницей ключа стала Елена Колодина, которая приобрела студию в одном из корпусов ЖК «Светлоград». В ноябре 2017 года она заключила договор долевого участия в строительстве, а ключи получила весной 2019 года.

Елена Колодина рассказала, что выбрала «Семью», основываясь на положительном опыте знакомых.

«Когда я начала присматривать квартиру, друзья и знакомые посоветовали обратить внимание на объекты строительной компании "Семья". Некоторые из них ранее приобрели там жилье и остались очень довольны уровнем работы сотрудников отдела продаж, а также качеством квартир и доступными ценами. Послушав их совет, я ознакомилась с проектами компании и выбрала жилой комплекс "Светлоград"», — рассказала девушка.

Среди плюсов района она назвала доступность инфраструктуры, строительство школы и детского сада, а также достаточное количество парковочных мест. Девушка сказала, что осталась довольна качеством строительства, планирует заняться отделкой квартиры и рассчитывает в скором времени переехать в свое жилье.