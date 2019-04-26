СК «Семья» вручила более 2,5 тысяч ключей от квартир
Строительная компания «Семья» в апреле вручила 2,5-тысячный ключ жительнице ЖК «Светлоград»
Обладательницей ключа стала Елена Колодина, которая приобрела студию в одном из корпусов ЖК «Светлоград». В ноябре 2017 года она заключила договор долевого участия в строительстве, а ключи получила весной 2019 года.
Елена Колодина рассказала, что выбрала «Семью», основываясь на положительном опыте знакомых.
«Когда я начала присматривать квартиру, друзья и знакомые посоветовали обратить внимание на объекты строительной компании "Семья". Некоторые из них ранее приобрели там жилье и остались очень довольны уровнем работы сотрудников отдела продаж, а также качеством квартир и доступными ценами. Послушав их совет, я ознакомилась с проектами компании и выбрала жилой комплекс "Светлоград"», — рассказала девушка.
Среди плюсов района она назвала доступность инфраструктуры, строительство школы и детского сада, а также достаточное количество парковочных мест. Девушка сказала, что осталась довольна качеством строительства, планирует заняться отделкой квартиры и рассчитывает в скором времени переехать в свое жилье.
«Посетила микрорайон и сразу поняла — это то, что мне нужно. Рядом Ботанический сад, крупные гипермаркеты, развлекательный комплекс. Все документы оформили оперативно, сотрудники компании сработали отлично», — отметила Колодина.
СК «Семья» подготовила для Елены Колодиной подарок на новоселье, сообщили в пресс-службе компании.
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ЖК «Светлоград» находится на улице Красных Партизан, его строительство началось в 2014 году. Уже сданы в эксплуатацию 11 литеров первой очереди и 3 литера второй очереди. В целом в рамках проекта на площади 37,7 га планируют построить 30 многоквартирных домов.
Как сообщали Юга.ру, в конце апреля «Семья» сдала четыре корпуса «Светлограда».
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