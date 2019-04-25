Появилась программа торжественного открытия сезона фонтанов в Краснодаре
В Краснодаре 28 апреля состоится торжественное открытие и запуск 14 городских фонтанов
В воскресенье, 28 апреля, в Краснодаре начнут работать 11 муниципальных фонтанов в городских парках, на площадях и в крупных микрорайонах, а также еще 3 фонтана на территории новых жилых комплексов. За час до их включения на площадках начнутся музыкальные театрализованные программы.
Смотрите фоторепортаж:
Специалисты уже провели все необходимые работы по расконсервации и подготовке фонтанов к запуску. На отдельных объектах завершаются пуско-наладочные работы и настройка свето-музыкального оборудования, сообщили 25 апреля в департаменте городского хозяйства и ТЭК.
Первым в 13:00 заработает фонтан на главной аллее Чистяковской рощи. Затем в 18:00 — на площади в парке «Городской Сад». В 19:00 включат основную массу фонтанов — в сквере Дружбы народов, на Казачьей площади около здания Законодательного собрания Краснодарского края, в сквере маршала Жукова, около Дома книги на углу улиц Красной и Гимназической, у восстановленной Александровской арки на пересечении улиц Красной и Бабушкина, на бульваре Платановом в Юбилейном микрорайоне, в сквере «Фестивальном» на пересечение улиц Атарбекова и Тургенева.
Смотрите фоторепортаж:
Последними в 21:00 запустят самые масштабные городские светомузыкальные фонтаны — на Главной городской площади и комплекс каскадных и плоскостных фонтанов на бульваре возле кинотеатра «Аврора».
Подробный график мероприятий можно посмотреть на сайте администрации Краснодара.
В дальнейшем фонтаны продолжат работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Светомузыкальные фонтаны на Главной городской площади и перед кинотеатром «Аврора» с пятницы по воскресенье будут работать в музыкальном режиме по особому графику — с 20:30 до 23:00.
Сезон фонтанов в Краснодаре завершится в конце октября — начале ноября.
Кого собрал аукцион современного искусства MOST в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.