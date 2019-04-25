Появилась программа торжественного открытия сезона фонтанов в Краснодаре

В воскресенье, 28 апреля, в Краснодаре начнут работать 11 муниципальных фонтанов в городских парках, на площадях и в крупных микрорайонах, а также еще 3 фонтана на территории новых жилых комплексов. За час до их включения на площадках начнутся музыкальные театрализованные программы.

Специалисты уже провели все необходимые работы по расконсервации и подготовке фонтанов к запуску. На отдельных объектах завершаются пуско-наладочные работы и настройка свето-музыкального оборудования, сообщили 25 апреля в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Первым в 13:00 заработает фонтан на главной аллее Чистяковской рощи. Затем в 18:00 — на площади в парке «Городской Сад». В 19:00 включат основную массу фонтанов — в сквере Дружбы народов, на Казачьей площади около здания Законодательного собрания Краснодарского края, в сквере маршала Жукова, около Дома книги на углу улиц Красной и Гимназической, у восстановленной Александровской арки на пересечении улиц Красной и Бабушкина, на бульваре Платановом в Юбилейном микрорайоне, в сквере «Фестивальном» на пересечение улиц Атарбекова и Тургенева.