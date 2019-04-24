Замначальника антикоррупционного подразделения МВД по СКФО задержали за взятку

На Ставрополье задержали с поличным при получении взятки замначальника отдела ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Игоря Алюшина

Алюшина возглавлял в ведомстве подразделение по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности и противодействию коррупции.

По данным следствия, в феврале-марте он предложил местному предпринимателю за 2,2 млн рублей посодействовать в прекращении проводимых в отношении него оперативно-розыскных мероприятий. При этом делом занимались сотрудники другого, не подчиненного ему отдела, и Алюшин не мог повлиять на принятие таких решений.

Предприниматель в свою очередь сообщил о предложении Алюшина в правоохранительные органы. Полицейского задержали при получении денег.

В отношении Алюшина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество). Из органов внутренних дел его уволили.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, сообщили в пресс-службе СК РФ.