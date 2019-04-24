Развлекательный комплекс «Парк Европа» в Краснодаре эвакуировали из-за пожара

Краснодарский край

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Вечером 24 апреля в развлекательном комплексе «Парк Европа» на улице Красных Партизан в Краснодаре произошел пожар

Информация о возгорании поступила спасателям в 19:33. Посетителей и персонал эвакуировали.

«Произошел пожар в подсобном помещении на 3-м этаже. Площадь пожара составила 10 кв. метров, в 19:57 огонь был локализован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, никто не пострадал.

На третьем этаже развлекательного комплекса находятся восточный ресторан «Рахмат» и бильярдный зал. 

Краснодар Пожары
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