Развлекательный комплекс «Парк Европа» в Краснодаре эвакуировали из-за пожара
Вечером 24 апреля в развлекательном комплексе «Парк Европа» на улице Красных Партизан в Краснодаре произошел пожар
Информация о возгорании поступила спасателям в 19:33. Посетителей и персонал эвакуировали.
«Произошел пожар в подсобном помещении на 3-м этаже. Площадь пожара составила 10 кв. метров, в 19:57 огонь был локализован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, никто не пострадал.
На третьем этаже развлекательного комплекса находятся восточный ресторан «Рахмат» и бильярдный зал.
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