В Краснодаре ищут 17-летнюю девушку с родинкой на ноге
В Краснодаре следователи разыскивают 17-летнюю Анастасию Игнатову, которая пропала без вести три месяца назад
Девушка жила с родителями на улице Командорской. 23 января она ушла из дома, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
На вид Анастасии Игнатовой 15-16 лет, рост 155 см, худощавое телосложение, длинные прямые темные волосы и темные глаза.
Особые приметы: родимое пятно на икре с внешней стороны правой ноги.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии Игнатовой, просят сообщить по телефонам +7 (861) 224-45-59 или 102.
По факту исчезновения девушки следователи проводят проверку, сообщили 24 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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