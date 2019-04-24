В Краснодаре ищут 17-летнюю девушку с родинкой на ноге

В Краснодаре следователи разыскивают 17-летнюю Анастасию Игнатову, которая пропала без вести три месяца назад

Девушка жила с родителями на улице Командорской. 23 января она ушла из дома, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

На вид Анастасии Игнатовой 15-16 лет, рост 155 см, худощавое телосложение, длинные прямые темные волосы и темные глаза.

Особые приметы: родимое пятно на икре с внешней стороны правой ноги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии Игнатовой, просят сообщить по телефонам +7 (861) 224-45-59 или 102.

По факту исчезновения девушки следователи проводят проверку, сообщили 24 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.