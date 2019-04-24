На Восточном обходе Краснодара снова ограничат движение из-за ремонта съездов с развязки
В Краснодаре на Восточном обходе с 26 апреля ограничат движение из-за ремонтных работ на съездах с развязки по трассе М4 «Дон»
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С 26 апреля начнут ремонтировать четыре съезда с развязки по трассе М4 «Дон» в районе улицы Уральской. Работы на них будут поочередно вести с 00:00 до 6:00. По ним частично или полностью перекроют движение транспорта. В остальное время на ремонтируемых участках введут ограничение скорости — до 40 км/ч.
Специалисты снимут верхний слой асфальта и уложат два новых.
«Ремонтные работы будут проводиться исключительно в ночное время — начинаться в полночь и заканчиваться в 6:00. К этому времени техника будет освобождать проезжую часть, а движение транспорта — возобновляться по всей ширине съездов. В общей сложности работы могут занять около десяти ночей. Срок их проведения может корректироваться из-за погодных условий», — рассказали в Краснодарском филиале ГК «Автодор».
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Во время ремонта на двухполосных съездах и участках дороги будут ограничивать движение по полосам. При этом для проезда сохранят полосу шириной не менее трех метров. Во время ремонта однополосных съездов и участков движение полностью перекроют, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
С 26 апреля ремонтировать дороги будут поочередно (один съезд или участок за ночь):
- на двухполосном съезде с М4 «Дон» при движении со стороны Ростова-на-Дону на улицу Уральскую;
- на однополосном съезде с улицы Уральской на трассу М4 «Дон» в сторону Новороссийска. Объезд организуют через развязку — водителям надо будет подняться с Уральской на М4 «Дон», доехать до поселка Знаменского и развернуться на Новороссийск;
- на однополосном и двухполосном участках съезда с М4 «Дон» при движении со стороны Новороссийска на Уральскую. Чтобы объехать участок, водителям надо будет доехать по М4 «Дон» до Знаменского, развернуться на Новороссийск и заехать в Краснодар по правоповоротному двухполосному съезду на Уральскую;
- на двухполосном и однополосном участках заезда с Уральской на развязку при движении в сторону Ростова. Объехать можно по однополосному съезду с улицы Уральской в сторону Новороссийска и развернуться на Ростов на развязке на пересечении М4 «Дон» и дороги Краснодар — Кропоткин.
На время ремонта специалисты установят временные дорожные знаки.
Как сообщали Юга.ру, с 6 апреля полностью перекрыли движение по дороге к поселку Индустриальному со стороны М4 «Дон».
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