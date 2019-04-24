На Восточном обходе Краснодара снова ограничат движение из-за ремонта съездов с развязки

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре на Восточном обходе с 26 апреля ограничат движение из-за ремонтных работ на съездах с развязки по трассе М4 «Дон»

Читайте также:

С 26 апреля начнут ремонтировать четыре съезда с развязки по трассе М4 «Дон» в районе улицы Уральской. Работы на них будут поочередно вести с 00:00 до 6:00. По ним частично или полностью перекроют движение транспорта. В остальное время на ремонтируемых участках введут ограничение скорости — до 40 км/ч.

Специалисты снимут верхний слой асфальта и уложат два новых.

«Ремонтные работы будут проводиться исключительно в ночное время — начинаться в полночь и заканчиваться в 6:00. К этому времени техника будет освобождать проезжую часть, а движение транспорта — возобновляться по всей ширине съездов. В общей сложности работы могут занять около десяти ночей. Срок их проведения может корректироваться из-за погодных условий», — рассказали в Краснодарском филиале ГК «Автодор».

Читайте также:

Во время ремонта на двухполосных съездах и участках дороги будут ограничивать движение по полосам. При этом для проезда сохранят полосу шириной не менее трех метров. Во время ремонта однополосных съездов и участков движение полностью перекроют, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

С 26 апреля ремонтировать дороги будут поочередно (один съезд или участок за ночь):

  • на двухполосном съезде с М4 «Дон» при движении со стороны Ростова-на-Дону на улицу Уральскую;
  • на однополосном съезде с улицы Уральской на трассу М4 «Дон» в сторону Новороссийска. Объезд организуют через развязку — водителям надо будет подняться с Уральской на М4 «Дон», доехать до поселка Знаменского и развернуться на Новороссийск;
  • на однополосном и двухполосном участках съезда с М4 «Дон» при движении со стороны Новороссийска на Уральскую. Чтобы объехать участок, водителям надо будет доехать по М4 «Дон» до Знаменского, развернуться на Новороссийск и заехать в Краснодар по правоповоротному двухполосному съезду на Уральскую;
  • на двухполосном и однополосном участках заезда с Уральской на развязку при движении в сторону Ростова. Объехать можно по однополосному съезду с улицы Уральской в сторону Новороссийска и развернуться на Ростов на развязке на пересечении М4 «Дон» и дороги Краснодар — Кропоткин.

На время ремонта специалисты установят временные дорожные знаки.

Как сообщали Юга.ру, с 6 апреля полностью перекрыли движение по дороге к поселку Индустриальному со стороны М4 «Дон».

Автомобили Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

ФК «Сочи» обыграл «Луч» и продлил серию без поражений до 13 матчей
Бывшего вице-мэра Сочи Чермита приговорили к двум годам колонии за превышение полномочий в сфере жилого строительства
В Краснодаре ищут 17-летнюю девушку с родинкой на ноге
В рамках дела Арашуковых арестовали экс-замглаву СУ СК по Карачаево-Черкесии
На Восточном обходе Краснодара снова ограничат движение из-за ремонта съездов с развязки
В подпольной лаборатории на Кубани нашли 4 кг наркотиков и 500 литров реактивов

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале