На Восточном обходе Краснодара снова ограничат движение из-за ремонта съездов с развязки

В Краснодаре на Восточном обходе с 26 апреля ограничат движение из-за ремонтных работ на съездах с развязки по трассе М4 «Дон»

С 26 апреля начнут ремонтировать четыре съезда с развязки по трассе М4 «Дон» в районе улицы Уральской. Работы на них будут поочередно вести с 00:00 до 6:00. По ним частично или полностью перекроют движение транспорта. В остальное время на ремонтируемых участках введут ограничение скорости — до 40 км/ч.

Специалисты снимут верхний слой асфальта и уложат два новых.

«Ремонтные работы будут проводиться исключительно в ночное время — начинаться в полночь и заканчиваться в 6:00. К этому времени техника будет освобождать проезжую часть, а движение транспорта — возобновляться по всей ширине съездов. В общей сложности работы могут занять около десяти ночей. Срок их проведения может корректироваться из-за погодных условий», — рассказали в Краснодарском филиале ГК «Автодор».