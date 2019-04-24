Летний сезон на курорте «Роза Хутор» стартует 1 мая
На круглогодичном горном курорте «Роза Хутор» 1 мая официально стартует новый летний сезон
По этому поводу на курорте запланировали специальную развлекательную программу. Ее откроет первый горный фестиваль барбекю, который пройдет на смотровой площадке Горной Олимпийской деревни. Шеф-повара пяти ресторанов «Роза Хутор» приготовят на огне блюда международной кухни.
В это время гостям курорта предложат принять участие в квесте с посещением развлекательных и спортивных площадок курорта. Первый день летнего сезона завершится вечерним концертом певицы Maruv, световым шоу и салютом на площади у Ратуши.
В летнем сезоне 2019 года курорт подготовит разнообразную программу летнего отдыха с активностями для взрослых и детей.
Главной новинкой сезона станет запуск родельбана [летние санки, которые ездят по монорельсовой дороге — Юга.ру], который станет единственным подобным развлечением в горах Сочи. Санки смогут разгоняться до 40 км/ч. Стартовую точку устроят рядом со зданием Роза Приют в Горной Олимпийской деревне. На маршруте будет три круга, а датчик сближения исключит вероятность столкновения.
В мае-июне начнет работу еще один аттракцион — подвесные качели на Роза Пик на высоте 2320 метров над уровнем моря, рассказали 24 апреля в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
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На склоне хребта Аибга на высоте 1100 метров откроется объект гастрономического туризма — этно-хутор «Шишин двор», где восстановят типичный хутор русской переселенческой усадьбы с козьей фермой, птичником, пасекой и сыроварней. Гостям предложат чаепитие или обед из свежих фермерских продуктов, а также купание в горном озере.
На «Роза Хутор» увеличится количество активностей в горах для всей семьи. Продолжат работать семейный «Йети Парк» с высокогорным веревочным парком, детская Горная Академия, где дети смогут пройти «Курс юного туриста» и освоить практические навыки для выживания в лесу.
Музей Археологии предложит мастер-классы «День первобытного человека» и «Археологическая экспедиция». Для детей и подростков в возрасте с 9 до 17 лет на «Роза Хутор» будет работать Летний лагерь Rosa One! Camp, в программе которого игры на свежем воздухе, посиделки у костра, экскурсии и пешие маршруты. Предусмотрены образовательные курсы с участием приглашенных спикеров из школы управления «Сколково».
На курорте организуют пешие горные походы разной длительности и сложности в сопровождении опытных гидов. Туристы смогут посетить парк водопадов «Менделиха», где находится самый высокий водопад в окрестностях Сочи, а также совершить велосипедные или конные прогулки.
В новом летнем сезоне гости «Роза Хутор» смогут посещать занятия фитнесом, йогой, бегом и кросс-фитом с профессиональными тренерами и самостоятельно — как в оборудованных залах, так и на открытых площадках.
Помимо пляжной зоны Rosa Beach в Роза Долине отдыхающие смогут отправиться на регулярных бесплатных шатлах на оборудованный морской пляж курорта в Имеретинской низменности. Пляж «Роза Хутор» в 2019 году подтвердил полученный ранее экологический сертификат качества — Голубой флаг, который можно получить при соблюдении строгих стандартов качества воды, чистоты и безопасности.
На летний сезон запланирована концертная программа, кульминацией которой станет музыкальный фестиваль LiveFest Summer'19, который будет проходить с 16 по 18 августа. Хедлайнером заявлена группировка «Ленинград».
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