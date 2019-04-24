Летний сезон на курорте «Роза Хутор» стартует 1 мая

По этому поводу на курорте запланировали специальную развлекательную программу. Ее откроет первый горный фестиваль барбекю , который пройдет на смотровой площадке Горной Олимпийской деревни. Шеф-повара пяти ресторанов «Роза Хутор» приготовят на огне блюда международной кухни.

В это время гостям курорта предложат принять участие в квесте с посещением развлекательных и спортивных площадок курорта. Первый день летнего сезона завершится вечерним концертом певицы Maruv, световым шоу и салютом на площади у Ратуши.

Главной новинкой сезона станет запуск родельбана [летние санки, которые ездят по монорельсовой дороге — Юга.ру], который станет единственным подобным развлечением в горах Сочи. Санки смогут разгоняться до 40 км/ч. Стартовую точку устроят рядом со зданием Роза Приют в Горной Олимпийской деревне. На маршруте будет три круга, а датчик сближения исключит вероятность столкновения.

В летнем сезоне 2019 года курорт подготовит разнообразную программу летнего отдыха с активностями для взрослых и детей.

В мае-июне начнет работу еще один аттракцион — подвесные качели на Роза Пик на высоте 2320 метров над уровнем моря, рассказали 24 апреля в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

На склоне хребта Аибга на высоте 1100 метров откроется объект гастрономического туризма — этно-хутор «Шишин двор» , где восстановят типичный хутор русской переселенческой усадьбы с козьей фермой, птичником, пасекой и сыроварней. Гостям предложат чаепитие или обед из свежих фермерских продуктов, а также купание в горном озере.

На «Роза Хутор» увеличится количество активностей в горах для всей семьи. Продолжат работать семейный «Йети Парк» с высокогорным веревочным парком, детская Горная Академия , где дети смогут пройти «Курс юного туриста» и освоить практические навыки для выживания в лесу.

Музей Археологии предложит мастер-классы «День первобытного человека» и «Археологическая экспедиция». Для детей и подростков в возрасте с 9 до 17 лет на «Роза Хутор» будет работать Летний лагерь Rosa One! Camp, в программе которого игры на свежем воздухе, посиделки у костра, экскурсии и пешие маршруты. Предусмотрены образовательные курсы с участием приглашенных спикеров из школы управления «Сколково».