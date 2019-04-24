В Краснодаре убрали мусор у контейнерной площадки возле улицы Воронежской
В Краснодаре 24 апреля в 4-м Воронежском проезде расчистили от мусора контейнерную площадку и территорию вокруг нее
Работы продолжались несколько часов. Территорию вблизи площадки расчистили от мусора и веток.
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Уборка мусора вокруг контейнерных площадок проходит по всему Краснодару с начала 2019 года. В декабре 2018-го на эти цели из городского бюджета выделили 50 млн рублей. Тогда мэр Краснодара Евгений Первышов на заседании городской думы рассказал, почему в городе сложилась такая ситуация.
«Рядом с контейнерными площадками скопилось большое количество мусора — порядка 200 тыс. куб. метров. К этому привели несколько причин, в том числе связанных с изменением в федеральном законодательстве системы вывоза и утилизации отходов. К тому же, у муниципалитета были полностью убраны полномочия по содержанию контейнерных площадок и контролю за вывозом мусора. Также сказалась недостаточная культура горожан в утилизации бытовых отходов», — объяснил он.
Первышов отметил, что такая ситуация сложилась не только в Краснодаре.
Отчеты об уборке контейнерных площадок публикуют в специальном разделе на сайте мэрии. Там же можно пожаловаться на несанкционированные свалки.
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