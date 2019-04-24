В подпольной лаборатории на Кубани нашли 4 кг наркотиков и 500 литров реактивов
Сотрудники ФСБ нашли в Краснодарском крае подпольную лабораторию, в которой готовили и продавали синтетические наркотики
Житель Краснодарского края по поддельным документам покупал химические реактивы и лабораторное оборудование, оборот которых на территории России не ограничен. После этого он в частном доме готовил синтетические наркотики в промышленных масштабах, сообщили 24 апреля в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Во время обыска в гараже мужчины нашли лабораторию и около 4 кг N-метилэфедрона, 20 литров жидкого мефедрона в завершающей стадии производства.
Сотрудники ФСБ изъяли промышленное оборудование и около 500 литров химических реактивов, из которых можно было сделать порядка 50 кг разных наркотиков. Кроме того, правоохранители нашли две закладки с N-метилэфедроном общей массой около 4 кг — по 2 кг в каждой.
Задержанный рассказал, что продавал наркотики по всей России через интернет-магазин. Их перевозили через транспортные компании.
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Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).
Как писали Юга.ру, 22 апреля у четырех жителей Кубани дома нашли наркотики на 2,5 млн рублей.
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