В Адыгее создадут виртуальный «Экран памяти» с портретами ветеранов
В преддверии Дня Победы в Адыгее началось формирование каталога фотографий участников Великой Отечественной войны
Снимки объединят в виртуальный альбом «Экран памяти», который презентуют 9 мая, сообщил порталу Юга.ру министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев.
«В каждой семье живет память и благодарность героям Великой Отечественной войны. Их должны знать в лицо и помнить. Поэтому мы предлагаем всем присоединиться к проекту и до 5 мая отправить на почту memory.01@yandex.ru фотографию участника войны с обязательным указанием ФИО, звания и наград», — сообщили в министерстве культуры республики.
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Кульминацией проекта станет трансляция фотографий на светодиодных экранах на центральной площади Майкопа. Она будет проходить 9 мая с 16:00 часов, в том числе во время праздничного концерта.
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