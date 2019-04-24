В Адыгее создадут виртуальный «Экран памяти» с портретами ветеранов

Снимки объединят в виртуальный альбом «Экран памяти», который презентуют 9 мая, сообщил порталу Юга.ру министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев.

«В каждой семье живет память и благодарность героям Великой Отечественной войны. Их должны знать в лицо и помнить. Поэтому мы предлагаем всем присоединиться к проекту и до 5 мая отправить на почту memory.01@yandex.ru фотографию участника войны с обязательным указанием ФИО, звания и наград», — сообщили в министерстве культуры республики.