Строительная компания «Семья» сдала четыре корпуса ЖК «Светлоград» в Краснодаре
В Краснодаре 20 апреля ввели в эксплуатацию четыре корпуса жилого комплекса «Светлоград», возведенных строительной компанией «Семья»
Сданы в эксплуатацию корпус 1 на улице Красных Партизан, 1/4, а также корпуса 9, 10, 11 на Красных Партизан, 1/3.
Три 11-этажных и один 12-этажный дома построили по монолитной технологии с кирпичной отделкой фасадов. Корпуса выполнены в едином архитектурном стиле всего района. Общая площадь жилья в новых домах превышает 29 тыс. кв. метров, они рассчитаны на 486 квартир.
«Дома сданы в эксплуатацию в срок, разрешения на их ввод получены, несколько семей уже заселились и проживают в новых корпусах. Четкое соблюдение графика строительства — один из основных принципов нашей работы», — рассказали в пресс-службе строительной компании.
СК «Семья» устроила праздник для будущих жильцов. На спортивной площадке возле литера 8 состоялся турнир по мини-футболу среди команд комплекса. Для родителей и детей создали зоны развлечений, всем желающим предлагали угощение. К празднику приурочили высадку деревьев на новой аллее жилого комплекса.
ЖК «Светлоград» — район комплексной застройки общей площадью 37,7 га. В нем заселены 14 домов. Проект предусматривает строительство 30 многоэтажек общей площадью 240 тыс. кв. метров. На 6 тыс. квартир предусмотрено 5,5 тыс. бесплатных открытых парковочных мест.
Рядом со «Светлоградом» расположены крупные гипермаркеты, развлекательный комплекс, образовательные учреждения. На территории микрорайона завершается строительство школы на 1,1 тыс. мест и детского сада.
Строительная компания «Семья» работает на рынке более пяти лет. В региональном рейтинге строительных компаний по объему строительства «Семья» занимает восьмое место. Застройщик возводит более 222 тыс. кв. метров жилья. Помимо ЖК «Светлоград» компания реализует проект добрососедского квартала «Все свои», также в 2017 году был сдан жилой комплекс «Андерсен».
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