Строительная компания «Семья» сдала четыре корпуса ЖК «Светлоград» в Краснодаре

В Краснодаре 20 апреля ввели в эксплуатацию четыре корпуса жилого комплекса «Светлоград», возведенных строительной компанией «Семья»

Сданы в эксплуатацию корпус 1 на улице Красных Партизан, 1/4, а также корпуса 9, 10, 11 на Красных Партизан, 1/3.

Три 11-этажных и один 12-этажный дома построили по монолитной технологии с кирпичной отделкой фасадов. Корпуса выполнены в едином архитектурном стиле всего района. Общая площадь жилья в новых домах превышает 29 тыс. кв. метров, они рассчитаны на 486 квартир.

«Дома сданы в эксплуатацию в срок, разрешения на их ввод получены, несколько семей уже заселились и проживают в новых корпусах. Четкое соблюдение графика строительства — один из основных принципов нашей работы», — рассказали в пресс-службе строительной компании.

СК «Семья» устроила праздник для будущих жильцов. На спортивной площадке возле литера 8 состоялся турнир по мини-футболу среди команд комплекса. Для родителей и детей создали зоны развлечений, всем желающим предлагали угощение. К празднику приурочили высадку деревьев на новой аллее жилого комплекса.