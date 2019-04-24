В Севастополе мать погибшего мальчика отсудила у больниц 1,7 млн рублей

Ленинский районный суд Севастополя 23 апреля удовлетворил иск местной жительницы, которая требовала компенсации морального вреда за смерть сына

Женщина требовала компенсации от Центра охраны здоровья матери и ребенка, городской больницы № 4 и городской инфекционной больницы. В апреле 2017 года врач больницы № 4 поставил пятилетнему ребенку диагноз «ОРВИ, фарингит» и назначил амбулаторное лечение. Через несколько дней мальчика с высокой температурой госпитализировали в инфекционную больницу. Оттуда его перевели в детский больничный комплекс, где спустя два дня умер от пневмонии.

В качестве доказательств в суде представили выводы экспертиз, которые противоречили друг другу. Поэтому суд назначил комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, в состав которой вошли ведущие врачи Российской Федерации. Они установили, что пока ребенок был в медицинских учреждениях, ему не в полном объеме оказывали помощь: поздно диагностировали заболевание, не оценили результаты анализа крови с соответствующей коррекцией терапии, неверно выбрали стартовую антибактериальную терапию, недооценили тяжесть дыхательной недостаточности.

Также эксперты не нашли прямой причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и смертью мальчика, потому что на это также повлияла тяжесть течения заболевания.

Суд солидарно взыскал с медицинских учреждений в пользу истицы 1,7 млн рублей. Решение не вступило в силу, сообщает пресс-служба суда.