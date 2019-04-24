Диетолог Минздрава попросил не переедать на Пасху
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян 24 апреля дал советы, как отметить Пасху без вреда для здоровья
Он сказал, что традиционно праздник отмечают пышным застольем, но переедание может быть опасно для организма.
«Большинство наших граждан обычно постятся, хотя бы частично. То есть ограничивают себя. Поэтому после поста надо постепенно разговляться, постепенно «выходить» из поста. Любая большая нагрузка, переедание, обилие жирной пищи, может сказаться на здоровье. В том числе, может быть расстройство желудка и другие неприятные вещи», — сказал диетолог.
Он отметил, что для праздничного угощения можно использовать любые продукты, но в меру. Ограничения есть у граждан с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Тутельян сказал, что для них и во время праздников действуют привычные отказы от острой или жирной пищи. Также Тутельян напомнил, что важно не злоупотреблять алкоголем, сообщает RT.
Как писали Юга.ру, в 2019 году православную Пасху отметят 28 апреля. Освятить пасхальные куличи 27 и 28 апреля можно будет в 50 краснодарских храмах, их список опубликован по ссылке. Там же есть рекомендации штатного священника храма в честь иконы «Целительница» иерея Дионисия Зубана, как праздновать Пасху.
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