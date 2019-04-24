Диетолог Минздрава попросил не переедать на Пасху

Он сказал, что традиционно праздник отмечают пышным застольем, но переедание может быть опасно для организма.

«Большинство наших граждан обычно постятся, хотя бы частично. То есть ограничивают себя. Поэтому после поста надо постепенно разговляться, постепенно «выходить» из поста. Любая большая нагрузка, переедание, обилие жирной пищи, может сказаться на здоровье. В том числе, может быть расстройство желудка и другие неприятные вещи», — сказал диетолог.

Он отметил, что для праздничного угощения можно использовать любые продукты, но в меру. Ограничения есть у граждан с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Тутельян сказал, что для них и во время праздников действуют привычные отказы от острой или жирной пищи. Также Тутельян напомнил, что важно не злоупотреблять алкоголем, сообщает RT.