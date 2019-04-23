На Кубани продлили экстренное предупреждение по заморозкам

В Краснодарском крае до 25 апреля прогнозируют понижение температуры воздуха ниже 0 ºС

По данным Северо-Кавказского управления Гидрометцентра, ночью и утром 24 и 25 апреля местами на Кубани ожидаются заморозки до -1 ºС...-3 ºС. В связи с этим в регионе объявили экстренное предупреждение.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опубликовала на своем сайте советы, соблюдение которых поможет избежать переохлаждения и обморожения. В частности, рекомендуется одеваться как «капуста», не снимать на морозе обувь, не носить металлические украшения, не пить спиртное.