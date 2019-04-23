На Кубани продлили экстренное предупреждение по заморозкам
В Краснодарском крае до 25 апреля прогнозируют понижение температуры воздуха ниже 0 ºС
По данным Северо-Кавказского управления Гидрометцентра, ночью и утром 24 и 25 апреля местами на Кубани ожидаются заморозки до -1 ºС...-3 ºС. В связи с этим в регионе объявили экстренное предупреждение.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опубликовала на своем сайте советы, соблюдение которых поможет избежать переохлаждения и обморожения. В частности, рекомендуется одеваться как «капуста», не снимать на морозе обувь, не носить металлические украшения, не пить спиртное.
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Кроме того, спасатели предупредили об угрозе гибели сельхозкультур и рекомендовали укрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой для их защиты от заморозков.
В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.
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