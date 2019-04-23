Семья Политковской потребовала допросить бывшего эмиссара чеченских боевиков Закаева. Это должны были сделать в 2012 году
Следственный комитет намерен допросить бывшего эмиссара чеченских боевиков Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, совершенном в 2006 году
На проведении допроса настояли родственники журналистки. Об этом сообщила адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
По ее словам, Закаева допросили самостоятельно в ноябре 2018 года в Лондоне. Материалы передали следователям. Родственники Политковской и адвокат попросили следственный комитет провести допрос Закаева с помощью международного правового запроса. В марте следствие удовлетворило ходатайство, сообщает телеканал «360».
Ставицкая уточнила, что Закаева должны быть допросить в 2012 году или еще раньше, и отметила, что он объяснил, почему не был заинтересован в убийстве, написало 23 апреля РИА «Новости».
Юрист добавила, что теперь следствие должно обратиться с запросом в британские правоохранительные органы. Сроки возможного допроса пока не известны, сообщает RT.
Кто такая Анна Политковская
Анна Политковская была журналистом «Новой газеты». Известна расследованиями нарушений прав человека в Чечне. 7 октября 2006 года журналистку убили в лифте дома на улице Лесной в Москве.
В 2012 году следствие выдвинуло версию, что Ахмед Закаев и бизнесмен Борис Березовский были заказчиками убийства Политковской. Березовский назвал «бредом» попытки связать его с этим преступлением.
В июне 2014 года суд приговорил к пожизненным срокам исполнителей убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим и Джабраил Махмудовы (братья Рустама), а также бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима. Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, приговорен к 11 годам колонии.
Кто такой Ахмед Закаев
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Ахмед Закаев с 1996 года занимал пост министра иностранных дел самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия. В ноябре 2007 года стал премьер-министром этой республики. В октябре 2010 года Закаев объявил о том, что распускает правительство.
В 2001 году российские власти обвинили Закаева в терроризме. Его объявили в международный розыск. В 2003 году суд Лондона отказал Москве в экстрадиции Закаева, заявив, что на родине он преследуется за политические взгляды. Ему предоставили политическое убежище в Великобритании.
В 2006 году в России против Закаева выдвинули новые обвинения — в экстремизме. Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявлял, что Закаев причастен к организации нападения боевиков на его родовое село Центорой.
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