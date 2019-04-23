Семья Политковской потребовала допросить бывшего эмиссара чеченских боевиков Закаева. Это должны были сделать в 2012 году

Следственный комитет намерен допросить бывшего эмиссара чеченских боевиков Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, совершенном в 2006 году

На проведении допроса настояли родственники журналистки. Об этом сообщила адвокат потерпевших Анна Ставицкая. По ее словам, Закаева допросили самостоятельно в ноябре 2018 года в Лондоне. Материалы передали следователям. Родственники Политковской и адвокат попросили следственный комитет провести допрос Закаева с помощью международного правового запроса. В марте следствие удовлетворило ходатайство, сообщает телеканал «360». Ставицкая уточнила, что Закаева должны быть допросить в 2012 году или еще раньше, и отметила, что он объяснил, почему не был заинтересован в убийстве, написало 23 апреля РИА «Новости». Юрист добавила, что теперь следствие должно обратиться с запросом в британские правоохранительные органы. Сроки возможного допроса пока не известны, сообщает RT.

Кто такая Анна Политковская

Анна Политковская была журналистом «Новой газеты». Известна расследованиями нарушений прав человека в Чечне. 7 октября 2006 года журналистку убили в лифте дома на улице Лесной в Москве. В 2012 году следствие выдвинуло версию, что Ахмед Закаев и бизнесмен Борис Березовский были заказчиками убийства Политковской. Березовский назвал «бредом» попытки связать его с этим преступлением. В июне 2014 года суд приговорил к пожизненным срокам исполнителей убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим и Джабраил Махмудовы (братья Рустама), а также бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима. Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, приговорен к 11 годам колонии.

Кто такой Ахмед Закаев