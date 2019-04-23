На Кубани 22-летний водитель без прав врезался в автобус

Авария случилась около 6:00 на трассе Калининская — Новотитаровская. По предварительным данным, 22-летний парень за рулем ВАЗ-21120, у которого не было водительских прав, выехал на встречную полосу и врезался в автобус Hyundai под управлением 42-летнего мужчины.

В результате аварии пострадал водитель легковушки, его госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.