На Кубани 22-летний водитель без прав врезался в автобус

Краснодарский край

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В Динском районе утром 22 апреля произошло ДТП с автобусом

Авария случилась около 6:00 на трассе Калининская — Новотитаровская. По предварительным данным, 22-летний парень за рулем ВАЗ-21120, у которого не было водительских прав, выехал на встречную полосу и врезался в автобус Hyundai под управлением 42-летнего мужчины.

В результате аварии пострадал водитель легковушки, его госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 21 апреля в Крымском районе произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. В ней погибли три человека, полиция возбудила уголовное дело.

ГИБДД Динской район ДТП
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