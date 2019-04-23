На Кубани 22-летний водитель без прав врезался в автобус
В Динском районе утром 22 апреля произошло ДТП с автобусом
Авария случилась около 6:00 на трассе Калининская — Новотитаровская. По предварительным данным, 22-летний парень за рулем ВАЗ-21120, у которого не было водительских прав, выехал на встречную полосу и врезался в автобус Hyundai под управлением 42-летнего мужчины.
В результате аварии пострадал водитель легковушки, его госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 21 апреля в Крымском районе произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. В ней погибли три человека, полиция возбудила уголовное дело.
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