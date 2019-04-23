В Белореченском филиале Адыгейского госуниверситета после ареста директора назначили нового главу

Новым руководителем стал и.о. проректора по научной работе Михаил Силантьев. Соответствующий приказ подписал врио ректора Дауд Мамий. Приказ вступил в силу, сообщается на сайте вуза.

Как писали Юга.ру, директора филиала Адыгейского госуниверситета в апреле арестовали по делу о продаже дипломов. Ранее задержали трех секретарей этого вуза.