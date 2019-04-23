В Белореченском филиале Адыгейского госуниверситета после ареста директора назначили нового главу

Краснодарский край

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В Белореченском филиале Адыгейского государственного университета 22 апреля назначили временно исполняющего обязанности директора

Новым руководителем стал и.о. проректора по научной работе Михаил Силантьев. Соответствующий приказ подписал врио ректора Дауд Мамий. Приказ вступил в силу, сообщается на сайте вуза.

Как писали Юга.ру, директора филиала Адыгейского госуниверситета в апреле арестовали по делу о продаже дипломов. Ранее задержали трех секретарей этого вуза.

Белореченский район Вузы
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