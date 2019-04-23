В Новороссийске будут судить водителя грузовика, который раздавил машину с сотрудницей полиции

В Новороссийске направили в суд дело водителя грузовика, насмерть придавившего сотрудницу полиции в иномарке

Вечером 12 февраля 43-летний мужчина на грузовике МАЗ с грузовым контейнером наехал на бордюр, после чего прицеп перевернулся на автомобиль Mazda Efini, который ехал рядом. Погибла 33-летняя пассажирка легковушки, которая оказалась сотрудницей полиции.

Позже выяснилось, что водитель большегруза находился в состоянии наркотического опьянения.