В Новороссийске будут судить водителя грузовика, который раздавил машину с сотрудницей полиции
В Новороссийске направили в суд дело водителя грузовика, насмерть придавившего сотрудницу полиции в иномарке
Вечером 12 февраля 43-летний мужчина на грузовике МАЗ с грузовым контейнером наехал на бордюр, после чего прицеп перевернулся на автомобиль Mazda Efini, который ехал рядом. Погибла 33-летняя пассажирка легковушки, которая оказалась сотрудницей полиции.
Позже выяснилось, что водитель большегруза находился в состоянии наркотического опьянения.
Против водителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека).
Материалы дела передали в суд, сообщили 23 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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