На Дону возле ж/д путей нашли тело молодого человека

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области 22 апреля следователи начали проверку после обнаружения тела парня возле ж/д путей

Тело 22-летнего парня нашли в 6:50 на перегоне Кизитеринка — Новочеркасск в Аксайском районе Ростовской области. По предварительным данным, молодой человек был жителем Зимовников и работал в ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод «Мидель» в Аксае.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Как писали Юга.ру, вечером 16 апреля 13-летний мальчик залез на крышу грузового поезда в Таганроге. Его ударило током, но он выжил.

Поезда Следственный комитет смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Новороссийске будут судить водителя грузовика, который раздавил легковушку с сотрудницей полиции
Здание-«пирамиду» в центре Краснодара хотят оформить с помощью вертикального озеленения
В Краснодаре произошел пожар в многоэтажке на улице Тургенева
На Дону возле ж/д путей нашли тело молодого человека
В центре Сочи сгорел одноэтажный дом
Фонд сына генпрокурора Чайки вложил 450 млн рублей в реконструкцию казачьего кадетского корпуса имени его деда на Кубани

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале