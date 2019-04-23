На Дону возле ж/д путей нашли тело молодого человека
В Ростовской области 22 апреля следователи начали проверку после обнаружения тела парня возле ж/д путей
Тело 22-летнего парня нашли в 6:50 на перегоне Кизитеринка — Новочеркасск в Аксайском районе Ростовской области. По предварительным данным, молодой человек был жителем Зимовников и работал в ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод «Мидель» в Аксае.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.
Как писали Юга.ру, вечером 16 апреля 13-летний мальчик залез на крышу грузового поезда в Таганроге. Его ударило током, но он выжил.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.