На Дону возле ж/д путей нашли тело молодого человека

Тело 22-летнего парня нашли в 6:50 на перегоне Кизитеринка — Новочеркасск в Аксайском районе Ростовской области. По предварительным данным, молодой человек был жителем Зимовников и работал в ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод «Мидель» в Аксае.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.