На Дону пенсионер застрелил сына из ружья

В Каменск-Шахтинском в апреле пенсионера заподозрили в убийстве своего сына

По версии следствия, 19 апреля 70-летний местный житель у себя дома поссорился с 46-летним сыном. Во время конфликта он выстрелил мужчине в живот из охотничьего ружья. От полученного ранения он умер на месте.

Пенсионера задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили 22 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.