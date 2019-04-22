На Дону пенсионер застрелил сына из ружья

Ростовская область

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В Каменск-Шахтинском в апреле пенсионера заподозрили в убийстве своего сына

По версии следствия, 19 апреля 70-летний местный житель у себя дома поссорился с 46-летним сыном. Во время конфликта он выстрелил мужчине в живот из охотничьего ружья. От полученного ранения он умер на месте.

Пенсионера задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили 22 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в марте в Кабардино-Балкарии 77-летний пенсионер застрелил 45-летнего сына, употреблявшего наркотики.

Следственный комитет Убийство
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