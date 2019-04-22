Более 860 тыс. человек посетили курорт «Роза Хутор» в прошедшем зимнем сезоне
На круглогодичном горном курорте «Роза Хутор» в апреле подвели итоги зимнего сезона-2018/19
Период катания на «Роза Хутор» оказался короче обычного, потому что стартовал 21 декабря 20018 года из-за отсутствия снега. В то же время, несмотря на то, что официально зимний сезон завершился 21 апреля, впервые за многие годы на курорте можно будет кататься до начала мая. Это стало возможным благодаря обильным снегопадам, прошедшим в горах Сочи в феврале и марте. На трассах сформировался достаточный снежный покров, позволяющий обеспечить катание до отметки Роза-1600 до 5 мая.
В период с 21 декабря 2018 года по 21 апреля 2019-го на курорте побывали более 860 тыс. гостей, что на 6% меньше прошлогодних показателей. Это объясняется поздним стартом сезона катания в связи с погодными условиями. При этом загрузка отелей курорта по сравнению с прошлым годом возросла и составила в среднем 75%.
«По итогам прошедшего зимнего сезона мы наблюдаем несколько очевидных положительных трендов: рост доли ранних продаж ски-пассов, более активный спрос гостей на услуги и сервисы курорта, такие как прокат снаряжения, обучение в лыжных школах, использование катка, фитнес-залов, запрос на долгосрочное проживание, когда наши гости хотят дольше проводить время на курорте, и востребованность "Роза Хутор" для организованного корпоративного отдыха», — рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам курорта «Роза Хутор» Антон Ставенко.
Минувший зимний сезон ознаменовался запуском новых продуктов: ски-пасса с открытой первой датой катания, позволяющего гостям корректировать свой график, и единого ски-пасса, который дает возможность использовать инфраструктуру и 135 км трасс двух курортов — горно-туристического центра «Газпром» (склоны «Альпика» и «Лаура») и «Роза Хутор».
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В сезоне-2018/19 продолжилось развитие развлекательной и гастрономической инфраструктуры курорта, в частности, были открыты шесть новых ресторанов, а также детский каток «Пингвиния» и досуговый центр «Корпорация шалостей».
Значительный приток гостей на курорт прошлой зимой обеспечили масштабные музыкально-спортивные и гастрономические события: фестиваль музыки LiveFest, который проходил с 4 по 7 января, а также мероприятия, которые состоялись в феврале и марте, — Tinkoff Rosa Fest, Ikra Festival, карнавал BoogelWoogel, Alfa Future People Snow Edition, New Star Camp.
В связи с завершением зимнего сезона в период с 22 по 30 апреля канатные дороги «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс», «Волчья скала» и «Эдельвейс» закроются до 1 мая для проведения регламентных работ. Для райдеров будут работать подъемники «Стрела», «Сказка» и «Кабан», таким образом останется доступной для катания зона от верхней станции канатной дороги «Кабан» до отметки Роза-1600. Пешеходы также смогут подняться на «Стреле» до уровня Роза-1600.
С 1 мая подъемники «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс» возобновят работу, что сделает возможным подъем всех желающих на Роза Пик, а райдеры смогут кататься с Роза Пик до Роза-1600.
Летний сезон 2019 года на курорте «Роза Хутор» стартует 1 мая, сообщили 22 апреля в пресс-службе «Роза Хутор».
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