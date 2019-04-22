Более 860 тыс. человек посетили курорт «Роза Хутор» в прошедшем зимнем сезоне

Период катания на «Роза Хутор» оказался короче обычного, потому что стартовал 21 декабря 20018 года из-за отсутствия снега. В то же время, несмотря на то, что официально зимний сезон завершился 21 апреля, впервые за многие годы на курорте можно будет кататься до начала мая. Это стало возможным благодаря обильным снегопадам, прошедшим в горах Сочи в феврале и марте. На трассах сформировался достаточный снежный покров, позволяющий обеспечить катание до отметки Роза-1600 до 5 мая.

В период с 21 декабря 2018 года по 21 апреля 2019-го на курорте побывали более 860 тыс. гостей, что на 6% меньше прошлогодних показателей. Это объясняется поздним стартом сезона катания в связи с погодными условиями. При этом загрузка отелей курорта по сравнению с прошлым годом возросла и составила в среднем 75%.

«По итогам прошедшего зимнего сезона мы наблюдаем несколько очевидных положительных трендов: рост доли ранних продаж ски-пассов, более активный спрос гостей на услуги и сервисы курорта, такие как прокат снаряжения, обучение в лыжных школах, использование катка, фитнес-залов, запрос на долгосрочное проживание, когда наши гости хотят дольше проводить время на курорте, и востребованность "Роза Хутор" для организованного корпоративного отдыха», — рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам курорта «Роза Хутор» Антон Ставенко.