На съемной квартире у четверых жителей Краснодара нашли наркотики на 2,5 млн рублей
В Краснодаре посадили троих мужчин и женщину, которые хранили 1 кг синтетических наркотиков
Правоохранители провели обыски квартиры, которую арендовали четверо горожан. Они нашли и изъяли 1 кг N-метилэфедрона. Розничная стоимость наркотика составляла около 2,5 млн рублей, сообщили 22 апреля в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Полицейские возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (Умышленные действия (бездействие) лица, направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).
Советский районный суд Краснодара приговорил трех мужчин к семи с половиной, восьми с половиной, а также одиннадцати годам колонии строгого режима. Женщина получила восемь с половиной лет колонии общего режима.
Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года суд вынес приговор двум жителям Анапы, у которых струдники ФСБ нашли 1,7 кг синтетических наркотиков — N-метилэфедрона и эфедрона.
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