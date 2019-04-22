На съемной квартире у четверых жителей Краснодара нашли наркотики на 2,5 млн рублей

Правоохранители провели обыски квартиры, которую арендовали четверо горожан. Они нашли и изъяли 1 кг N-метилэфедрона. Розничная стоимость наркотика составляла около 2,5 млн рублей, сообщили 22 апреля в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Полицейские возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (Умышленные действия (бездействие) лица, направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).