В Сочи мужчина спас тонущего в море мальчика

Краснодарский край

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МЧС хочет наградить мужчину, который 21 апреля в Сочи вытащил из моря тонущего ребенка

На странице «Типичный Краснодар» в инстаграме написали, что на курорте на пляже смыло волной мальчика. На вид ему около семи лет. Его бабушка в этом время находилась на берегу. Ребенка спас незнакомый мужчина.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что разыскивают этого мужчину. Ведомство готовит представление к награде. Мужчине хотят вручить медаль»"За спасение погибающих на водах».

Дети МЧС Сочи
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В Сочи мужчина спас тонущего в море мальчика
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