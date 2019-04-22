В Сочи мужчина спас тонущего в море мальчика
МЧС хочет наградить мужчину, который 21 апреля в Сочи вытащил из моря тонущего ребенка
На странице «Типичный Краснодар» в инстаграме написали, что на курорте на пляже смыло волной мальчика. На вид ему около семи лет. Его бабушка в этом время находилась на берегу. Ребенка спас незнакомый мужчина.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что разыскивают этого мужчину. Ведомство готовит представление к награде. Мужчине хотят вручить медаль»"За спасение погибающих на водах».
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.