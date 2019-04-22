В Сочи мужчина спас тонущего в море мальчика

На странице «Типичный Краснодар» в инстаграме написали, что на курорте на пляже смыло волной мальчика. На вид ему около семи лет. Его бабушка в этом время находилась на берегу. Ребенка спас незнакомый мужчина.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что разыскивают этого мужчину. Ведомство готовит представление к награде. Мужчине хотят вручить медаль»"За спасение погибающих на водах».