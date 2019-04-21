На Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Погибли 185 человек
На Шри-Ланке 21 апреля во время празднования католической Пасхи произошло восемь взрывов
Первые шесть взрывов произошли примерно в 9:00 примерно в одно время, еще два — около полудня. Взрывы случились в трех церквях во время пасхальной мессы, а также в пятизвёздочных отелях «Шангри-Ла», «Циннамон Гранд», «Кингсбери», «Тропикал Инн», а также в жилом комплексе в пригороде столицы Дематагоде.
Более 500 человек пострадали, пишет ТАСС. Число погибших достигло 185 — это граждане 35 стран. Посол России на Шри-Ланке Юрий Материй заявил, что россиян среди погибших и пострадавших нет, сообщает RT.
Пока что никто не взял на себя ответственность за взрывы.
После восьмого взрыва в стране ввели комендантский час и закрыли доступ в социальные сети. Кроме того, на Шри-Ланке отменили вечерине пасхальные службы.
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