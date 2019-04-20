Lada, Kia, Hyundai. Стали известны самые продаваемые в России машины

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Аналитическое агентство назвало самые продаваемые машины в России с начала 2019 года

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На первом месте стоит автомобиль Lada Granta. С начала года продали 28,6 тыс. таких машин, что на 39% больше, чем за первые три месяца 2018 года. На втором месте расположилась Lada Vesta. Ее объем продаж увеличился на 15% и достиг 27,8 тыс. автомобилей. Замыкает тройку лидеров машина Kia Rio, их купили 22,3 тыс. штук.

Также в десятку вошли Hyundai Creta и Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Duster, Toyota Camry и Skoda Rapid, пишет RT со ссылкой на экспертов аналитического агентства «Автостат».

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