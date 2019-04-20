В Севастополе обрушилась парковка с автомобилями

Крым

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В Севастополе 19 апреля обвалилась подпорная стена, из-за чего упали несколько машин на парковке

Спасателям в 7:55 поступило сообщение о том, что на проспекте Победы, 2Б обвалилась подпорная стена. Из-за этого упали четыре автомобиля, еще пять находились под угрозой.

На место приехал кран манипулятор, который достал упавшие машины. На месте работал 31 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

В происшествии никто не пострадал, спасатели выясняют причину обрушения подпорной стены.

Автомобили МЧС парковки
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